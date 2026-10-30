«Un investimento significativo per realizzare due nuovi accessi, migliorando sicurezza e collegamenti nel quartiere Santa Maria. Con l’approvazione di questa delibera compiamo un passo importante per risolvere una criticità storica del quartiere Santa Maria», è quanto riportano in una nota i consiglieri comunali Barberio e Capellupo.

«L’acquisizione delle due porzioni di strada consentirà di collegare via Lombardia alla nuova viabilità realizzata sull’ex tracciato ferroviario delle Ferrovie della Calabria, creando due accessi alternativi e migliorando sensibilmente la circolazione e la sicurezza, soprattutto in caso di emergenza. È un intervento concreto, dal costo contenuto e già finanziariamente coperto, che dimostra come anche attraverso operazioni mirate si possano dare risposte significative alle esigenze dei cittadini, migliorandone la qualità della vita. Ringraziamo l’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace, il Dirigente ed il Settore Gestione del Territorio per l’attenzione dimostrata, il lavoro svolto e l’importante attività di ascolto e confronto con i cittadini, che ha consentito di individuare una soluzione utile per il quartiere. L’obiettivo è proprio questo: ascoltare le comunità, affrontare i problemi reali e trasformare le esigenze del territorio in interventi concreti che migliorino la qualità della vita nel quotidiano».