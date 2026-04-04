«Con la scomparsa di Nuccio Marullo Catanzaro perde un uomo innamorato della sua città, cui ha dato tanto e in molteplici settori». Lo ha dichiarato il segretario provinciale e consigliere regionale di Forza Italia Marco Polimeni. «Anche a nome dell’intera comunità del partito nel capoluogo rivolgo un abbraccio alla famiglia. Nuccio, come si faceva chiamare da tutti, è stato un punto di riferimento per il mondo politico e culturale catanzarese dimostrando competenza, profondità e concretezza di idee. È stato giornalista conosciuto e apprezzato lavorando per testate importanti in fasi cruciali della Prima repubblica, ha ricoperto incarichi importanti al Comune, dov’è stato capo di Gabinetto del sindaco Abramo, alla Regione, per ultimo alla Fondazione Politeama, e in ogni caso ha lasciato il segno con quella grande cifra culturale che ne ha contraddistinto vita e azioni civile e politica».