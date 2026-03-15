L’Intelligenza Artificiale è ormai entrata nella vita quotidiana di studenti e famiglie, aprendo nuove opportunità ma anche interrogativi e responsabilità. Proprio per approfondire questi temi si terrà lunedì 16 marzo alle ore 9.30, presso l’auditorium della Scuola Media “Pier Nicola Gregoraci” di Davoli, l’incontro-dibattito dal titolo “Uso consapevole dell’Intelligenza Artificiale”. L’iniziativa è promossa dalla Biblioteca Pubblica Vincenziana di Davoli in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Davoli, con il patrocinio della Presidenza della Regione Calabria, ed è dedicata agli alunni e ai genitori delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti del dirigente scolastico prof. Valerio Mazza, mentre l’introduzione sarà affidata al prof. Aldo Marcellino, direttore della Biblioteca Pubblica Vincenziana di Davoli. Relatore dell’incontro sarà il prof. Francesco Pungitore, coordinatore nazionale della Consulta UCIM per l’Intelligenza Artificiale e le buone pratiche educative e direttore tecnico dell’Osservatorio Nazionale Minori e Intelligenza Artificiale.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per studenti, famiglie e comunità educante su un tema sempre più centrale nel mondo della scuola e della società: comprendere come utilizzare l’Intelligenza Artificiale in modo consapevole, responsabile e utile per la crescita delle nuove generazioni.