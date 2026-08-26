Sulla base delle disponibilità di bilancio, è stata programmata una spesa complessiva di 77.959,00 euro per l'acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura, l'esecuzione delle indagini diagnostiche a supporto e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti

L'Amministrazione comunale di Catanzaro ha avviato un piano d'intervento organico e definitivo per la Scuola Primaria Murano, volto a risolvere in modo definitivo le problematiche che interessano l'immobile e a garantirne la totale sicurezza strutturale. Nei mesi scorsi, l'edificio è stato interessato da infiltrazioni d'acqua negli ambienti interni provenienti dalla copertura in guaina bituminosa. Poiché i molteplici interventi localizzati di manutenzione straordinaria eseguiti in passato non hanno sortito l'effetto sperato — a causa di un degrado ormai diffuso del manto di copertura — si è resa necessaria un'azione risolutiva (più volte invocata nei mesi scorsi da amministratori, residenti e famiglie).

Per far fronte all'emergenza e garantire la sicurezza strutturale, l'Amministrazione ha deciso di avviare uno studio completo di vulnerabilità sismica dell'immobile, in linea con le Norme Tecniche delle Costruzioni, acquisendo dati meccanici, materici, geotecnici e geologici tramite apposite indagini e prove di laboratorio.

Sulla base delle disponibilità di bilancio, è stata programmata una spesa complessiva di 77.959,00 euro per l'acquisizione dei servizi di ingegneria e architettura, l'esecuzione delle indagini diagnostiche a supporto e la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria più urgenti. L'ente si riserva inoltre la facoltà di integrare ulteriormente le risorse finanziarie ricorrendo ad altre somme comunali o intercettando possibili finanziamenti esterni.

Per coordinare l'iter tecnico e amministrativo, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato affidato al geometra Bettino Ortone, in servizio presso il Settore Pianificazione del Territorio e Demanio.

Con questo provvedimento, l'Amministrazione ribadisce il proprio impegno nella tutela del patrimonio scolastico, mettendo al centro la sicurezza degli studenti, del corpo docente e di tutto il personale.