E’ stato inaugurato il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina, nel corso di una partecipata cerimonia svoltasi presso un ristorante del quartiere marinaro, alla presenza del presidente dell’US Catanzaro Floriano Noto.

«Sono onorato e grato a tutti voi per la nascita di questo club intitolato a me», ha dichiarato il presidente del Catanzaro Floriano Noto, accompagnato dal presidente onorario Nicola Cantafora, presenti il responsabile marketing Umberto De Stefano e lo Slo del club giallorosso Salvatore Ferragina. «Sellia Marina è un luogo a cui sono profondamente legato: qui ho trascorso momenti importanti della mia giovinezza».

Nel suo intervento, Noto ha sottolineato il valore sociale dello sport: «Lo sport deve offrire un contributo concreto alla società civile. Oggi assistiamo spesso, soprattutto sui social, a dinamiche negative. Noi abbiamo lavorato per costruire un’immagine positiva e una tifoseria civile».

Il patron delle Aquile ha poi ricordato le difficoltà iniziali: «All’inizio della mia presidenza molti calciatori erano restii a venire a Catanzaro per una reputazione non favorevole. Con il tempo abbiamo dimostrato serietà e solidità, e oggi è giusto pretendere rispetto».

Durante la serata, il presidente del club Gregorio Rijillo, insieme al vice Onofrio Difrancesco e ai soci fondatori, ha consegnato a Floriano Noto una targa, conferendogli la carica di presidente onorario del nuovo sodalizio.

«Questo club nasce come gesto di stima e affetto verso l’ingegnere Noto e la sua famiglia – ha dichiarato Rijillo –. Il suo impegno ha restituito entusiasmo a una città che, dopo anni difficili, appariva rassegnata. Siamo convinti che il suo nome resterà nella storia del Catanzaro».

Rijillo ha aggiunto: «Vogliamo trasmettere la nostra passione ai più giovani, educandoli ai valori autentici dello sport: rispetto, correttezza ed educazione, anche nei confronti degli avversari».

Nel corso dell’evento è stato inoltre letto il messaggio del segretario e responsabile della comunicazione del club, Mattia Dalmazio, assente per motivi personali: «Mi dispiace profondamente non poter essere presente in occasione di questa importante inaugurazione – si legge nel messaggio –. Ci tenevo particolarmente a condividere con voi questo momento di crescita e di orgoglio».

Dalmazio ha voluto ringraziare il direttivo e i soci fondatori: «Ringrazio il presidente Gregorio Rijillo, il vicepresidente Onofrio Difrancesco, i consiglieri Felice Citriniti, Giuseppe Leuzzi, Alfredo Torcia, Marco Marullo, Amalia Oliva e Franco Colao, oltre a tutti i soci che contribuiscono quotidianamente alla crescita del club».

Un passaggio è stato dedicato anche al presidente Noto: «A lui va la nostra più sincera stima e gratitudine per il lavoro svolto e per quello che continua a portare avanti con impegno quotidiano a favore dei colori giallorossi. La sua guida rappresenta un esempio di serietà, visione e dedizione».

Nel messaggio del segretario e responsabile della comunicazione è stata ribadita anche la mission del club: «Questo progetto nasce dalla passione di un gruppo di amici tifosi e vuole essere un punto di riferimento per tutti coloro che vivono il Catanzaro come parte della propria identità. Il nostro impegno si estende anche al sociale, perché crediamo che il calcio sia uno strumento di unione e solidarietà».

Tra i primi progetti annunciati, anche iniziative di carattere sociale: «Parteciperemo ad attività dedicate ai bambini diabetici allo stadio Ceravolo – ha concluso Rijillo – grazie alla collaborazione con il consigliere Felice Citriniti e il suo gruppo di lavoro. Ci auguriamo che sia solo l’inizio di un percorso lungo e significativo».

Il Catanzaro Club “Floriano Noto” di Sellia Marina si propone così come punto di riferimento per i tifosi del territorio, con l’obiettivo di coniugare passione sportiva e impegno sociale.