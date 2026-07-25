Come previsto da diversi giorni, l'anticiclone africano ha dato spazio a temporanee correnti fresche da Nord che hanno causato un generale calo delle temperature. Nella giornata di ieri una perturbazione di origine scandinava ha apportato inoltre locali rovesci e temporali che hanno interessato soprattutto le aree del Catanzarese, dove si sono registrati fino a 65-70 mm di pioggia.

Durante la nottata e le prime ore del mattino le temperature si sono mantenute molto basse per il periodo, con valori addirittura ad una cifra nelle aree montuose.

Ecco alcune temperature registrate dalle stazioni meteorologiche Arpacal:

Botte Donato: 6.2 °C

Monte Curcio: 6.8 °C

Arvo: 7.3 °C

Cecita: 7.4 °C

Serra San Bruno: 8.7 °C

Ciricilla: 10.5 °C

Campotenese: 11.3 °C

Chiaravalle Centrale: 11.4 °C

Decollatura: 12.4 °C

Antonimina: 13.2 °C

Cosenza: 13.2 °C

Rocca Bernarda: 14.3 °C

Cardeto: 15.1 °C

Gambarie: 15.8 °C

Rosarno: 16.0 °C

Roccelletta di Borgia: 16.6 °C

Corigliano Calabro: 17.5 °C

Zungri e Cittanova: 17.1 °C

Lamezia Terme: 18.3 °C

Vibo Valentia: 18.9 °C

CATANZARO: 19.1 °C

Siderno: 20.1 °C

Amantea: 20.1 °C

Intanto nella giornata di oggi è previsto bel tempo su tutta la nostra Regione, con cieli che si manterranno perlopiù soleggiati ovunque. Le temperature sono previste stazionarie, ma da domani l'arrivo di correnti più calde da sud apporterà un nuovo aumento termico, seppur con valori meno caldi rispetto all'ondata di caldo rovente che ha interessato la Calabria in questi ultimi giorni.