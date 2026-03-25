La presentazione delle domande deve avvenire entro mercoledì 8 aprile 2024 alle ore 14.00. Sono tre le linee progettuali: autonomia delle persone con disabilità, progetti nell’ambito delle migrazioni e servizi per donne in difficoltà.

La Comunità Progetto Sud, in collaborazione con il CNCA (Coordinamento Nazionale

Comunità Accoglienti), mette a bando 16 posti per lo svolgimento del Servizio Civile

Universale, da svolgersi nelle strutture di Lamezia Terme. La presentazione delle domande

deve avvenire entro mercoledì 8 aprile 2024 alle ore 14.00 attraverso questo link https://domandaonline.serviziocivile.it/.



Sono tre le linee progettuali: autonomia delle persone con disabilità, progetti nell’ambito delle migrazioni e servizi per donne in difficoltà. «Ogni anno – afferma il responsabile del Servizio Civile della Comunità Progetto Sud, Roberto Gatto – accogliamo giovani che scelgono di mettersi in gioco nei nostri servizi, vivendo un’esperienza intensa di condivisione e crescita. È un percorso che arricchisce tutte e tutti: i volontari, che sviluppano competenze e consapevolezza, e le nostre comunità, che si aprono a nuove energie e sguardi. Un’opportunità concreta per costruire il proprio futuro a partire dall’impegno nel presente».



Queste le opportunità in campo per questo bando che sta per chiudersi:

• Progetto “Abili Gesti” prevede l’impiego di 10 risorse in 5 sedi in ambito assistenziale

per lo sviluppo dell’autonomia e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di

disabilità;

• Progetto “Geografie in Accoglienze” prevede l’impiego di 4 risorse in 2 sedi nel settore dell’accoglienza di migranti minorenni non accompagnati e non;

• Progetto “Rinascere autonome” con l’impiego di 2 volontari in 1 sede in cui si

lavorerà con donne vittime di violenza e madri in difficoltà.



Domani, giovedì 26 marzo, dalle 16 alle 18, si terrà l’open day online iscrivendosi a questo form: https://forms.gle/uxMn44HyTBa7W4eC6 per la presentazione dei progetti di Servizio Civile promossi dal CNCA. L’incontro prevede una prima parte informativa e una seconda di confronto diretto tra aspiranti volontari ed enti, suddivisi per regione, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e il protagonismo attivo dei giovani.



Tutte le informazioni possono essere consultate sul sito del CNCA a questo link: https://www.cnca.it/servizio-civile/ o inviando una mail a: serviziocivile@comunitaprogettosud.it oppure contattando il numero 3487913801