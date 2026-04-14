L’evento, caratterizzato da una grande affluenza di pubblico, ha avuto come protagonisti anche i numerosi cittadini caccuresi (qualche centinaio) residenti sul territorio lombardo

Sabato 11 aprile al Centro Congressi Medioevo di Olgiate, si è svolta la cerimonia di sottoscrizione del patto di gemellaggio tra l’amministrazione comunale di Olgiate Comasco e quella di Caccuri.

Un momento significativo e partecipato, che ha visto la presenza dei sindaci Simone Moretti e Luigi Quintieri, insieme ad alcuni membri delle rispettive amministrazioni ed alcuni dipendenti del Comune di Caccuri ed al presidente del Premio letterario Caccuri, Adolfo Barone.

L’evento, caratterizzato da una grande affluenza di pubblico, ha avuto come protagonisti anche i numerosi cittadini caccuresi (qualche centinaio) residenti sul territorio – una comunità viva e profondamente legata alle proprie radici.

La serata è stata impreziosita da un emozionante concerto sulle note di Ennio Morricone, eseguito dall’Adiemus Ensemble, che ha saputo creare un’atmosfera suggestiva e coinvolgente. Nel corso degli interventi istituzionali, i sindaci hanno rivolto il loro saluto, sottolineando il valore di questo gemellaggio come ponte culturale e umano tra le due comunità.

«Questo patto non rappresenta solo un atto formale - ha dichiarato Quintieri - ma un impegno concreto a costruire relazioni durature, promuovere scambi e valorizzare le identità locali nel segno della collaborazione e dell’amicizia». A conclusione della cerimonia è stato letto e ufficialmente sottoscritto il patto di gemellaggio.

Un primo passo importante, che avrà un seguito: è già in programma un evento analogo per la prossima estate a Caccuri, per rafforzare ulteriormente questo legame appena nato.