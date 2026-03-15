Durante una funzione solenne celebrata dall’Arcivescovo Claudio Maniago ha avuto luogo la consegna ufficiale dei voucher

Il Lions Club Catanzaro Temesa, sotto la guida del presidente Gianluca Marcello, ha concretizzato un’importante iniziativa di solidarietà a sostegno delle famiglie del territorio in condizioni di fragilità economica, ponendo l'accento sulla tutela dei più piccoli.

Nella suggestiva cornice della Chiesa di San Giovanni, durante una funzione solenne celebrata da S.E. l’Arcivescovo Claudio Maniago, ha avuto luogo la consegna ufficiale dei buoni spesa destinati esclusivamente all'acquisto di prodotti alimentari per l'infanzia. I voucher saranno gestiti dalla Reale Arciconfraternita dei S.S. Giovanni Battista ed Evangelista — realtà accreditata al Banco Alimentare Nazionale — che provvederà a distribuirli ai nuclei familiari bisognosi già censiti.

L'azione di servizio è stata resa possibile grazie alla proficua collaborazione tra il Club e il socio Luigi Merante Critelli, priore della Reale Arciconfraternita e Cavaliere di Malta ad Honorem, unitamente al supporto operativo del Presidente di Zona Gregorio De Vinci.

«L'obiettivo del nostro Club è rispondere con prontezza alle necessità più urgenti della nostra comunità – ha dichiarato il presidente Gianluca Marcello – Sostenere l'alimentazione dei bambini significa investire nel futuro del nostro territorio. Per questo, desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti i soci del Club, che si dimostrano costantemente disponibili e sensibili a tali iniziative, mettendo il proprio impegno al servizio del prossimo con spirito di autentica solidarietà».

L’alto valore sociale dell’iniziativa ha ricevuto il plauso formale del prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e dell’arcivescovo Maniago, entrambi presenti alla cerimonia. Le autorità hanno sottolineato l'importanza del ruolo sussidiario svolto dai Lions Club nell'intercettare e colmare i bisogni primari della cittadinanza.

In segno di profonda stima e reciproca collaborazione, il priore Merante Critelli ha omaggiato il presidente Marcello con due gadget istituzionali, consegnati come simbolo del legame indissolubile tra le realtà associative catanzaresi impegnate nel sociale.