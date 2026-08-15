Soverato non vende solo mare. Vende accoglienza, prezzo giusto, eventi e un lungomare che la sera diventa un vero e proprio salotto. La città ionica viene indicata tra le mete turistiche 2026 con il miglior rapporto qualità-prezzo in Italia. Questo la rende la scelta di numerose famiglie e gruppi di vacanzieri che vogliono vivere il mare senza i prezzi di altre località italiane. Anche TripAdvisor posiziona il Lungomare della Perla dello Ionio a 4,2/5 e i locali top sopra 4,5/5. I numeri premiano dunque l'impegno dell'Amministrazione Comunale, dei commercianti e degli operatori turistici, è così che la città beneficia della voglia di mare accessibile, opportunità di svago ed eventi che stanno animando la stagione.

Le testimonianze dei turisti

"Torniamo ogni anno per il mare e per la gente" è il commento di una famiglia milanese, fedele alla città di Soverato da una decina d'anni. A vincere è il binomio acque cristalline e accoglienza, ma anche eventi, buon cibo e prezzi giusti fanno la loro parte. Una formula che sta convincendo sempre più famiglie, giovani e gruppi. «Qui ci si sente a casa - dicono Marco e Giulia, da Bologna -. Abbiamo girato Puglia e Calabria. Abbiamo scelto Soverato perché il mare è pulitissimo e non spendi una follia. I bambini stanno bene, la sera vai sul lungomare e ti senti al sicuro. La gente ti saluta pure se non la conosci». Sara e Antonio, da Roma aggiungono: «Torniamo da 3 anni ormai. Il motivo è semplice: mangi benissimo e spendi il giusto. Una cena di pesce a due non è un salasso. E la mattina il mare è da cartolina. Acqua trasparente e spiaggia sottile. Cosa desiderare di più?». Anche Chiara, studentessa napoletana è tra coloro che apprezzano la costa ionica: «Con gli amici veniamo per il mare di giorno e per il lungomare di sera. C’è sempre qualcosa da fare: musica, eventi, gente. E i prezzi sono onesti. Un aperitivo 8 euro, un gelato 2,50. Altrove non trovi queste cifre». «Scegliamo Soverato ogni anni in concomitanza con la festa della Madonna a mare, la seconda domenica di agosto, per condividere con la gente del posto l’emozione di una festa che va oltre il credo religioso – è il commento di una gentile signora modenese -. E’ un appuntamento fisso per noi da circa 15 anni che ci fa vivere emozioni bellissime».

Trend positivo



Il trend è positivo dunque ed è confermato anche dai dati regionali: la Calabria è prima in Italia per crescita turistica nel 2026 e Soverato ne è uno dei simboli. Gli operatori parlano di luglio e agosto al 90% di occupazione. Molti prenotano già per settembre. "La gente non cerca solo la spiaggia. Cerca accoglienza. E qui la trova", racconta il gestore di un lido. Il successo di Soverato sta proprio nell’equilibrio: mare da Bandiera Blu, centro vivibile, ristorazione di qualità e costi che restano abbordabili rispetto alle altre mete italiane. Risultato: turisti che tornano, passaparola che funziona, estate che va oltre agosto, si spera. Per Soverato questa non è solo una buona stagione. È la conferma che si può crescere senza perdere l’anima.