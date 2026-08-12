Tutto pronto a Santa Caterina sullo Ionio per l'evento "Paese in festa". Giovedì 13 agosto a partire dalle 19.30 le vie del borgo catanzarese si animeranno con gastronomia tipica e buona musica. La serata è organizzata dalla locale Proloco, con il sostegno dell'Unpli e il patrocinio dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Severino, e prevede stand con piatti della tradizione locale, esibizioni degli "Ottopiù street band", trampolieri, spettacoli di fuoco, bolle di sapone e marionette. Il centro storico si prepara dunque ad accogliere un nuovo e coinvolgente appuntamento capace di far riscoprire la bellezza dei borghi, il piacere della convivialità e i sapori autentici del posto perchè le tipiche feste estive hanno la capacità di trasformare piazze e vicoli in luoghi vivi di incontro, musica e sapori autentici, unendo residenti e visitatori in un unico grande abbraccio di comunità.