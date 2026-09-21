Oggi pomeriggio l'inaugurazione dell'intervento di lighting design realizzato dal Soroptimist International in sinergia con l'amministrazione comunale
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Sicurezza e bellezza urbana si incontrano a Soverato: lunedì 21 settembre verrà inaugurato il 'Sottopasso del Mar', frutto della collaborazione tra il Soroptimist International d'Italia e l'Amministrazione Comunale.
L’inaugurazione arriva a seguito di un intervento che rientra nel progetto nazionale “Right Light” del Soroptimist International d’Italia, reso possibile dalla sinergia con l’Amministrazione Comunale di Soverato.
Il progetto “Right Light” è un’iniziativa di lighting design pensata per contrastare la percezione di insicurezza negli orari notturni delle aree urbane.
Il programma della giornata partirà alle 18, con la presentazione del progetto presso la Sala Consiliare “Bruno Manti” del comune di Soverato, dove interverranno il sindaco Daniele Vacca, la Presidente del Soroptimist Club di Soverato, Gisella Mirarchi, la Presidente Nazionale di Soroptimist International, Lucia Taormina e l’artista Anna Rosa Louis.
Mentre alle ore 19 avrà luogo la cerimonia di inaugurazione con il taglio del nastro presso del “Sottopasso del Mar”, in via Trento e Trieste.
Un intervento concreto che dimostra come design e illuminazione possano diventare strumenti di inclusione e sicurezza urbana, migliorando la qualità della vita dei cittadini negli spazi pubblici.