Da Vibo Valentia e Cosenza un racconto tra dati, testimonianze e interrogativi sul destino della Calabria. Il format di LaC Tv torna questa sera alle 22 con un focus sull’emigrazione giovanile e sul declino delle aree interne

Dopo il grande successo della precedente puntata, questa sera, giovedì 28 aprile, alle 22 andrà in onda la quarta de “I giorni della storia”.

La Calabria che si svuota, i piccoli paesi che invecchiano, i giovani costretti a partire e un Mezzogiorno sempre più fragile sul piano sociale ed economico. Sarà dedicata all’«inverno demografico» la quarta puntata di I giorni della storia, dal titolo «La Calabria sta morendo?», un viaggio dentro una delle emergenze più profonde e silenziose del nostro tempo.

Negli ultimi vent’anni oltre un milione di persone ha lasciato il Sud Italia e solo tra il 2022 e il 2024 sono stati circa 175mila i giovani emigrati verso il Nord o l’estero. Numeri che raccontano una trasformazione radicale: borghi che perdono abitanti, scuole che chiudono, nascite sempre più rare e intere comunità che rischiano di sparire lentamente nel silenzio generale.

La trasmissione metterà a confronto studiosi, amministratori e protagonisti del territorio per riflettere sulle cause e sulle possibili prospettive di una crisi che non riguarda soltanto la Calabria, ma l’intero Paese. Sullo sfondo anche uno scenario globale sorprendente: se negli ultimi cento anni la popolazione mondiale è passata da 2 miliardi a oltre 8 miliardi di persone, l’Italia e il Sud vivono invece un progressivo declino demografico che mette in discussione il futuro economico, culturale e sociale delle comunità.

In collegamento interverranno Simona Colotta, sindaco di Oriolo, Mauro Magatti, professore ordinario di Sociologia generale all’Università Cattolica del Sacro Cuore, e Alessandro Rosina, tra i più autorevoli demografi italiani e professore ordinario di Demografia e Statistica sociale all’Università Cattolica di Milano.

Dallo studio di Vibo Valentia, dove conduce il direttore di testata Franco Laratta, parteciperanno Davide Zicchinella, pediatra ed ex sindaco, Giusy Caminiti, sindaco di Villa San Giovanni, e Simone Tropea, giornalista e scrittore.

Dallo studio di Cosenza condurrà Ernesto Mastroianni, che ospiterà Francesca Pisani, sindaco di Casali del Manco.

Una puntata che proverà ad andare oltre i numeri, interrogandosi sul destino delle aree interne, sul rapporto tra emigrazione e speranza, e su ciò che resta di una terra quando i suoi giovani scelgono di andare via. Perché dietro ogni dato statistico esistono famiglie divise, case chiuse, attività che scompaiono, scuole sempre più vuote e comunità che rischiano di perdere la propria identità.

Il dibattito cercherà anche di capire quali politiche possano invertire questa tendenza: dal lavoro alle infrastrutture, dalla sanità ai servizi, fino alla necessità di restituire ai giovani motivi concreti per restare. La domanda che attraverserà tutta la puntata è semplice e drammatica allo stesso tempo: può la Calabria tornare ad essere una terra capace di trattenere i propri figli?

Un racconto intenso tra analisi, testimonianze e riflessioni, per comprendere se esista ancora una possibilità di rinascita per il Sud e quali strumenti possano impedire che interi paesi diventino luoghi senza memoria, senza voci e senza futuro.