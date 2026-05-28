Siglata la convenzione tra Fondazione UMG e AMC S.p.A.: 3 shuttle diretti da e per il Campus universitario di Catanzaro in circolazione dalla seconda settimana di giugno

Una vera e propria svolta per la mobilità universitaria nel capoluogo calabrese. Maggiori navette da e per l’Università di Catanzaro da ogni parte della città, negli orari di maggiore affluenza. Gli studenti lo hanno chiesto e Fondazione Università Magna Graecia ha operato al fine di garantire un servizio diretto, focalizzando l’attenzione su tutte le esigenze rappresentate dalla comunità studentesca. Nasce così il progetto “UMG Go”, il servizio di mobilità per gli studenti dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Un sistema di trasporto veloce che collega direttamente la sede del Campus universitario a tutte le zone della città, dal centro al quartiere lido, grazie all’impiego di 3 shuttle che, a partire dalla seconda settimana di giugno, saranno in circolazione in città.

Nella sala riunioni del rettorato, alla presenza del Magnifico Rettore dell’Università Magna Græcia di Catanzaro prof. Giovanni Cuda, Fondazione UMG e AMC S.p.A. hanno siglato ufficialmente la convenzione per l’attivazione e la gestione di “UMG GO – Shuttle Studenti Università Magna Græcia di Catanzaro”. L’accordo, firmato dal Presidente della Fondazione UMG, prof. Geremia Romano, e dal Direttore Generale di AMC, ing. Luca Brancaccio, nasce con tre priorità chiare: ridurre sensibilmente l’utilizzo del mezzo privato a favore della mobilità collettiva, agevolare gli spostamenti quotidiani garantendo collegamenti rapidi e dedicati e innalzare l'accessibilità complessiva ai servizi dell’Ateneo. Il progetto prevede l'impiego di 3 shuttle.

Nessuna fermata intermedia, ma solo corse dirette da e per il Campus e corse programmate in maniera capillare tra le diverse sedi universitarie, le residenze interne al Campus e i principali nodi di interscambio modale della città. Un investimento importante, reso possibile grazie all’utilizzo del fondo stanziato per gli altri interventi relativi al diritto allo studio universitario erogato dalla Regione Calabria, con Legge regionale n.34/2001, come modificata dalla L.R. 10/2026 e conseguenti atti applicativi.

“Questo accordo – ha sottolineato il rettore dell’Umg, Giovanni Cuda - dimostra la grande attenzione riservata alle esigenze della comunità studentesca. Grazie al fondo per gli altri interventi dsu messo a disposizione dalla Regione Calabria, e tramite l’operato della Fondazione UMG, è stato possibile migliorare il sistema di mobilità studentesca in città, riscontrando positivamente la richiesta di implementazione dei trasporti con un intervento mirato che consentirà agli studenti di usufruire gratuitamente di shuttle diretti da e per il campus universitario”.

Soddisfazione è stata espressa dal prof. Geremia Romano, Presidente di Fondazione UMG: «UMG GO rappresenta un servizio concreto a supporto degli studenti, finalizzato al miglioramento del sistema di mobilità. È stato immaginato e programmato per essere uno strumento diretto e veloce per facilitare gli spostamenti quotidiani. Gli shuttle che saranno impiegati non effettueranno fermate intermedie, ma solo corse dirette in modo tale da abbattere le distanze e migliorare la qualità della vita universitaria. Per la realizzazione del servizio “UMG Go”, Fondazione UMG ha utilizzato i fondi della Legge regionale dedicati agli altri interventi del diritto allo studio universitario».

«L’attivazione del servizio shuttle dedicato al Campus universitario “Magna Græcia” – ha dichiarato l’Ing. Luca Brancaccio, Direttore Generale di AMC – rappresenta un passaggio importante per Catanzaro e per il diritto allo studio. Per la prima volta gli studenti dell’UMG potranno contare su un servizio costruito sulle esigenze della popolazione universitaria. Catanzaro rafforza così la propria dimensione di città universitaria, adottando un modello di mobilità dedicato agli studenti già consolidato nei principali contesti universitari nazionali».

Per assicurare la massima efficienza, l'accordo prevede un tavolo di monitoraggio permanente per la durata dell’accordo. Il servizio sarà organizzato attraverso due percorsi dedicati e diretti, studiati per garantire rapidità negli spostamenti nei collegamenti con il Campus universitario. I 3 shuttle previsti dal progetto opereranno per assicurare frequenze adeguate ai flussi universitari. Una corsa collegherà la Stazione FS del quartiere Lido al Campus Universitario “Salvatore Venuta”, con un tempo medio di percorrenza di circa 11 minuti. Un secondo collegamento metterà in relazione Piazza Matteotti con il Campus Umg con un tempo medio di percorrenza di circa 16 minuti. I collegamenti saranno effettuati con corse dirette, pensate per offrire agli studenti una soluzione di mobilità veloce, affidabile e costruita sulle reali esigenze della comunità universitaria.