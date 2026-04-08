L’area dell’ex casello ferroviario di Sarrottino situata in località Corace, nel comune di Tiriolo, sarà presto oggetto di profondi interventi di messa in sicurezza. L’annuncio ufficiale è stato diffuso dal vice sindaco di Tiriolo Davide Longo che ha sottolineato come l’avvio delle procedure sia il risultato diretto di un’intensa collaborazione istituzionale con i vertici di Rete Ferroviaria Italiana. Il progetto prevede una serie di operazioni mirate a garantire la piena sicurezza del sito nei prossimi mesi, risolvendo una criticità che persisteva da tempo su una proprietà del Gruppo Rfi.

Un intervento che assume una rilevanza fondamentale per l’intero territorio per via della posizione strategica dell’area interessata. Il sito rappresenta infatti una importante porta d’accesso verso il quartiere Germaneto di Catanzaro, che ospita la Cittadella Regionale, l’Università Magna Grecia e numerosi uffici pubblici e privati di importanza vitale. La riqualificazione dellarea dell'ex casello permetterà di migliorare sensibilmente il collegamento stradale per i comuni di Settingiano, Caraffa di Catanzaro e San Floro, trasformando quello un punto critico in uno snodo efficiente. L’opera si configura dunque come un passo decisivo per l’ammodernamento dell'area, aumentando la qualità del transito.