Il 25 aprile 2026, il centro storico ospiterà una giornata di trekking, escursioni, laboratori, tavole rotonde, itinerari gastronomici e musica per riflettere e confrontarsi sul presente e sul futuro delle aree interne e delle piccole comunità

Dopo il successo dell’esordio a Santa Caterina dello Ionio, torna il Rigugghju Fest – Il festival di chi abita nei paesi. La seconda edizione della manifestazione si terrà il prossimo 25 aprile 2026 nella suggestiva cornice del centro storico di Guardavalle, nel cuore del Basso Ionio Calabrese. Il Festival, ideato e organizzato dall’associazione WE’RE SOUTH, nasce come risposta culturale e partecipativa alla sfida dello spopolamento. L’obiettivo è trasformare la riflessione sulle dinamiche demografiche e sociali in un’azione collettiva, capace di generare nuove narrazioni per i territori calabresi. «Rigugghju è il bollore, il fuoco che arde nell’animo di chi desidera fortemente qualcosa», spiegano gli organizzatori. «È il fermento che guida la nostra rete nel recuperare e sperimentare nuovi modi di abitare e connettere i nostri paesi.” WE’RE SOUTH è, infatti, una rete di giovani imprese, attivisti, artisti, operatori culturali e turistici, operativa dal 2023. L’associazione agisce su un distretto che abbraccia sette comuni tra le province di Catanzaro e Reggio Calabria: Badolato, Santa Caterina dello Ionio, Guardavalle, Monasterace, Bivongi, Stilo e San Floro. La loro missione è ricucire lembi di terra apparentemente separati, promuovendo i paesi come laboratori di innovazione sociale».



IL PROGRAMMA UFFICIALE: TRA ESPLORAZIONE E CONFRONTO



La giornata di sabato 25 aprile prevede un palinsesto ricco di attività ad ingresso libero e gratuito

(esclusi il Laboratorio di Telaio Antico ed il Laboratorio delle Erbe) pensate per un pubblico

trasversale, dai cittadini residenti ai turisti/visitatori, dagli studiosi alle famiglie con bambini e

ragazzi:

● Mattina (dalle 10:00): Apertura con trekking naturalistico“Guardavalle dall’alto” con le guide

AIGAE “Trekking Stilaro Experience”, con raduno alle ore 09.30 in P.zza Carmine (32070514522);

● Pomeriggio (dalle 15:00): Spazio al laboratorio artistico “R-Esistiamo” per bambini e famiglie,

curato da “Deicolmicolmo”, presso il nuovo edificio scolastico di Via Don Paolo Sorrenti (ex Via

Salerno - discesa Carmine);

● Mattina e pomeriggio si terranno anche il Laboratorio di telaio antico (3482854691) a cura di

“Cusimu Tailor Made” (ore 10.00 ed ore 16.99) ed il Laboratorio delle Erbe con merenda selvatica

(3270109055) a cura di Maria Angela Salerno e Gianpiero Menniti (ore 11.30 e ore 17.00);

● Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, visite guidate del centro storico tra le antiche chiese,

aperte grazie alla collaborazione delle Confraternite, e i palazzi gentilizi a cura dell’Ass.ne Syrleto

Valley (3402502599);

● Il cuore pulsante dell’evento sarà il Talk partecipativo ‘Oltre lo spopolamento’, una tavola

rotonda all’aperto dove amministratori, giovani, associazioni e operatori culturali dialogheranno su

rigenerazione dei piccoli paesi, aree interne e sviluppo sostenibile, assieme a docenti e ricercatori,

studiosi ed esperti;

● Sera: la manifestazione si concluderà tra itinerari enogastronomici nelle antiche cantine, bar e

ristoranti (aperti anche a pranzo) ed il concerto finale in Piazza Immacolata alle ore 21.00 con

Fabio Macagnino e la Band Movimento Terra.