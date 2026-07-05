Ampia partecipazione al pomeriggio dedicato alla prevenzione dermatologica promosso dall'Avis Comunale di Marcellinara, che si è svolto venerdì 3 luglio nella sede dell'associazione con visite specialistiche gratuite rivolte alla cittadinanza. L'iniziativa, dalle 18 alle 20, ha visto la presenza del dermatologo Luigi Bennardo, docente dell'Università Magna Graecia di Catanzaro, che ha effettuato controlli specialistici con particolare attenzione alla mappatura dei nei e alla diagnosi precoce dei tumori cutanei, in particolare del melanoma.

L'appuntamento ha offerto ai donatori Avis l'opportunità di sottoporsi a uno screening dermatologico, ribadendo l'importanza della prevenzione secondaria. La diagnosi precoce del melanoma e delle altre neoplasie della pelle, infatti, consente trattamenti meno invasivi e aumenta significativamente le possibilità di guarigione. Un messaggio particolarmente attuale nel periodo estivo, quando l'esposizione ai raggi solari rende ancora più importante la fotoprotezione e il controllo periodico della pelle.

Numerosi i donatori che hanno aderito all'iniziativa, segno della crescente attenzione del territorio verso la prevenzione e la tutela della salute.

All'evento erano presenti anche Sebastian Ciancio, componente del Giurì Nazionale Avis, il segretario dell'Avis Provinciale di Catanzaro Giovanni Torcasio, la presidente dell'Avis Comunale di Marcellinara Giorgia Scerbo e il vicepresidente Alfredo Gariano.

Con questa iniziativa l'Avis di Marcellinara conferma il proprio impegno non solo nella promozione della donazione di sangue, ma anche nella diffusione della cultura della prevenzione e dell'educazione sanitaria. L'obiettivo degli organizzatori è rendere periodici gli appuntamenti di screening gratuito, ampliando l'offerta di servizi preventivi a favore dei donatori e dell'intera comunità.