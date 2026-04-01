L'iniziativa, nata dal cuore e dalla determinazione della Fiduciaria Anita Battaglia e da tutte le straordinarie Maestre del Plesso, con la partecipazione entusiasta di tutti i bambini delle sei sezioni (dai 3 ai 5 anni)

Ci sono giornate in cui la scuola smette di essere solo un luogo di istruzione per diventare una vera officina di speranza. È quanto accaduto oggi presso l’Auditorium del Plesso Infanzia "Verghiello" dell’IC Casalinuovo CZ Sud, dove la "Festa dei Doni" ha trasformato la vigilia della Pasqua di Resurrezione in una straordinaria lezione di empatia e coraggio.

Una Comunità unita per i "Piccoli Guerrieri"!



L'iniziativa, nata dal cuore e dalla determinazione della Fiduciaria Anita Battaglia e da tutte le straordinarie Maestre del Plesso, con la partecipazione entusiasta di tutti i bambini delle sei sezioni (dai 3 ai 5 anni), e delle eccezionali famiglie di ogni singola classe che hanno donato con grande cuore, empatia ed immensa generosità. Un’unione d'intenti che ha permesso di raccogliere una quantità incredibile di cesti, uova di cioccolato, giochi, libri e matite colorate destinati ai bambini del reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale "Dulbecco" (ex Pugliese-Ciaccio).



Ma il dono più prezioso è stato forse quello immateriale, in quanto, ogni alunno ha preparato disegni e lettere cariche d'affetto, messaggi di vicinanza per i loro coetanei che affrontano ogni giorno la battaglia più difficile.

Il momento clou della giornata è stato l’arrivo in Auditorium degli "eroi del mare", Giancarlo Silipo, Giuseppe Turcomanni, la splendida MAE assieme a Lily e Butcher, l’unità cinofila di Salvataggio e di Soccorso dell’UCSN Calabria, accolti dai bimbi e dalle insegnanti con un inno sull'amicizia cantato a gran voce tutti assieme. Giancarlo, Giuseppe, Mae, Lily e Butcher inoltre, rappresentano il "ponte" di questa iniziativa in quanto sono gli inviati speciali del Plesso Verghiello poiché saranno proprio loro a trasformarsi in postini eccezionali per andare a consegnare questi doni direttamente in reparto.



Durante l'incontro, Silipo e Turcomanni hanno incantato i piccoli parlando di:



- Sicurezza in mare e le regole d'oro per non allontanarsi dalla riva.

- Formazione e importanza dello studio e dell'allenamento costante per Mae, Lily e Butcher sottolineando che nel salvataggio "non ci si improvvisa".

- Amore per il prossimo ed il valore del soccorso verso chi si trova in difficoltà.



Infine, l'atmosfera nell'auditorium si è fatta densa di emozione e commozione durante la consegna dei cesti e dei pacchi regalo ma, ancor di più, quando nell'Auditorium è stato registrato un audio da inviare ai bambini del reparto di oncoematologia con grande affetto da parte dei bambini e delle Maestre del plesso Verghiello con gli auguri di una santa Pasqua e soprattutto l'augurio più importante di una pronta guarigione. La Fiduciaria Anita Battaglia ha rivolto un ringraziamento speciale alla Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Maria Riccio, per aver sostenuto con dedizione instancabile questa iniziativa di alto valore umano.



«La nostra missione – ha dichiarato Anita Battaglia – è mostrare vicinanza a questi bambini eccezionali che combattono con coraggio. Sono loro i nostri maestri poiché ci insegnano, con un semplice sorriso, il vero senso della vita». Mentre i bambini del Plesso Verghiello tornano nelle loro classi con il ricordo di una giornata speciale, Giancarlo, Giuseppe, Mae, Lily e Butcher scaldano i motori (e le zampe) per la missione più importante:" portare un raggio di sole tra le corsie dell'ospedale", a nome di tutta la comunità scolastica dell'IC. Casalinuovo Catanzaro Sud.