

Questa mattina, a Catanzaro, presso la sede del Comando Provinciale Carabinieri di Catanzaro, il Generale di Brigata Giovanni Pellegrino ha incontrato gli 11 Marescialli Allievi, in rinforzo assegnati per il periodo estivo a reparti della provincia. Si tratta di frequentatori del secondo anno del 14° corso triennale della Scuola Allievi Marescialli di Firenze.



I nuovi giunti, che costituiscono nuova linfa per la sicurezza del territorio catanzarese in vista del picco della stagione estiva, sono stati dislocati principalmente nelle aree a forte vocazione turistica, attualmente interessate da un massiccio afflusso di visitatori e turisti. I sottufficiali, che alterneranno attività formative e concreto servizio di istituto, opereranno infatti nei territori chiave delle Compagnie di Catanzaro, Soverato, Sellia Marina e Lamezia Terme, portando ulteriore entusiasmo e dinamismo nei servizi di controllo del territorio. Nel corso dell’incontro, il Comandante Provinciale, nel dare il benvenuto ai nuovi arrivati, ha sottolineato l’importanza del legame tra i Carabinieri e le comunità catanzaresi, auspicando che il periodo estivo di permanenza presso i reparti territoriali della provincia, possa costituire un’occasione per mettere l’entusiasmo giovanile e la fresca preparazione professionale acquisita tra i banchi di scuola a

disposizione delle aree costiere maggiormente interessate da massiccia presenza di turisti.



I giovani Marescialli Allievi proveranno in prima persona l’emozione di vivere l’atmosfera di dedizione alle comunità che da sempre caratterizza le stazioni dell’Arma, non solo avamposto operativo, ma vero e proprio presidio di prossimità, luogo di ascolto e di rassicurazione sociale.

I Marescialli allievi in tirocinio, con la loro professionalità e la loro dedizione, rappresentano un valore aggiunto e contribuiranno a rinforzare ulteriormente i servizi di controllo del territorio per la prevenzione e la repressione dei reati, consolidando ancor più il legame di fiducia tra l’Arma dei Carabinieri e le comunità.