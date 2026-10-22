Le operazioni hanno riguardato la rimozione delle canne e della vegetazione e la sistemazione degli alvei, con l’obiettivo di favorire il deflusso delle acque e ridurre i rischi per la popolazione durante la stagione invernale

Pulizia dei corsi d’acqua e rimozione delle canne dagli alvei in vista dell’inverno a Vallefiorita. A darne notizia è il consigliere regionale Enzo Bruno, capogruppo di Tridico Presidente, che ha promosso gli interventi attraverso un’interlocuzione con il Comune e con i vertici di Calabria Verde.

«In raccordo con l’Amministrazione comunale, mi sono attivato con il direttore generale di Calabria Verde Pino Oliva e con l’ingegnere Mimmo Ciocci per portare avanti gli interventi necessari sul territorio. Grazie a questo lavoro siamo riusciti a ottenere quest’anno la pulizia di tutti i corsi d’acqua del paese», afferma Bruno.

Le operazioni hanno riguardato la rimozione delle canne e della vegetazione e la sistemazione degli alvei, con l’obiettivo di favorire il deflusso delle acque e ridurre i rischi per la popolazione durante la stagione invernale.

«Il confronto con il Comune e la collaborazione con Calabria Verde hanno permesso di dare una risposta concreta alle esigenze di sicurezza della comunità. La prevenzione passa dalla cura del territorio e dalla capacità delle istituzioni di lavorare insieme», sottolinea il consigliere.

Bruno ringrazia infine i responsabili dell’ente e gli addetti impegnati nelle attività: «Grazie a Calabria Verde e agli operatori che hanno svolto questo lavoro. È un intervento importante per affrontare l’inverno con corsi d’acqua più curati e condizioni di maggiore sicurezza per i cittadini».