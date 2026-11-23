La perturbazione atlantica ha raggiunto la regione. Le raffiche più forti anche nel Cosentino. Miglioramento previsto dal tardo pomeriggio
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Come da previsione la perturbazione atlantica ha raggiunto la Calabria. Raffiche di vento di tempesta o localmente di uragano stanno interessando
l’intera regione apportando valori veramente elevati.
Ecco alcune raffiche registrate nella notte dalle stazioni meteorologiche:
Gimigliano (CZ): 130 km/h
Sellia Superiore (CZ): 121.3 km/h
Botte donato (CS): 106.2 km/h
Altilia (CS): 95.4 km/h
Cosenza: 92.2 km/h
Corigliano (CS): 90.1 km/h
Cassano allo jonio (CS): 85.3 km/h
Chiaravalle (CZ): 81.7 km/h
Mormanno (CS): 78.1 km/h
Lamezia terme (CZ): 76 km/h
Catanzaro Lido: 75.2 km/h
Soverato (CZ): 73.4 km/h
Le raffiche continueranno ancora per tutta la giornata di oggi con un graduale calo a partire dal tardo pomeriggio.