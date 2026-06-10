«Accolgo con grande soddisfazione la notizia, che ho avuto modo di apprendere, della prossima realizzazione di una nuova rotatoria all'incrocio tra via Lucrezia della Valle e viale Cassiodoro, uno dei punti più delicati della viabilità cittadina, particolarmente esposto ai flussi di traffico diretti verso la zona sud di Catanzaro». Lo afferma il Presidente della Commissione Lavori pubblici, Luigi Levato. «L'intervento, secondo quanto appreso, sarà eseguito dalla ditta impegnata nei lavori della metropolitana di superficie nell'ambito delle opere connesse alla viabilità previste dal grande cantiere infrastrutturale. Si tratta di una soluzione importante per un'area in cui convergono quotidianamente veicoli provenienti da direzioni opposte, con inevitabili ripercussioni sulla fluidità della circolazione e con potenziali rischi per la sicurezza stradale. La nuova rotatoria rappresenta così una risposta concreta all'esigenza di regolamentare meglio il traffico e di ridurre le criticità in uno snodo strategico. La necessità di mettere in sicurezza l'incrocio pare sia emersa anche nel corso dei confronti istituzionali dei mesi scorsi presso la Prefettura, dove erano state evidenziate le problematiche legate alla viabilità in quell'area».

«Questo intervento – aggiunge Levato – si inserisce in un più ampio percorso di miglioramento della mobilità urbana. Le rotatorie già realizzate in altre zone particolarmente trafficate hanno dimostrato di poter garantire benefici significativi. L'auspicio è che questo nuovo intervento possa essere realizzato in tempi celeri, offrendo una risposta concreta in termini di fluidità della circolazione, riduzione delle attese e maggiore sicurezza per automobilisti e pedoni»