Si tratta del progetto “Io non ho paura” organizzato dalla Fidapa con la collaborazione delle Fiamme Oro
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Ha preso il via, presso la palestra della Questura di Catanzaro, il progetto di autodifesa
personale “Io non ho paura – Difendersi è un diritto”, organizzato dalla presidente della sezione Fidapa di Catanzaro, Annarita Palaia, in collaborazione con il gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato e con il personale della Questura.
L’iniziativa, promossa lo scorso febbraio, prevede corsi di autodifesa rivolti a studentesse e giovani donne, con lezioni tenute da istruttori e atleti delle Fiamme Oro. Il percorso non si limita all’aspetto fisico, ma punta anche sulla consapevolezza del rischio, sulla gestione dell’ansia e delle situazioni di pericolo, oltre che sul rafforzamento dell’autostima e dell’empowerment femminile.
L’obiettivo è chiaramente sociale: prevenire la violenza di genere e diffondere una cultura della sicurezza attraverso strumenti pratici e accessibili, soprattutto alle più giovani.
Nei corsi come “Io non ho paura – Difendersi è un diritto”, le tecniche insegnate sono semplici, realistiche e immediatamente applicabili, anche da chi non ha alcuna esperienza sportiva. Non si tratta di “combattere”, ma di imparare a uscire da situazioni di pericolo nel modo più rapido ed efficace possibile.
In sintesi, questi percorsi non trasformano le partecipanti in combattenti, ma in persone più consapevoli, pronte e meno vulnerabili a essere colte impreparate.