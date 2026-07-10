L’episodio si è verificato lo scorso 30 giugno in località Calalunga. Giunge in auto e si avvicina a piedi a cumuli di rami. Lo si vede poi chinarsi e appiccare il fuoco.

Un cumulo di sterpaglie dato alle fiamme in pieno giorno, creando una situazione di pericolo, poiché nelle vicinanze vi erano auto e camper. E’ quanto accaduto in località Calalunga a Montauro, lo scorso 30 giugno.

La segnalazione è arrivata ai carabinieri della Stazione di Gasperina, che hanno immediatamente avviato approfonditi accertamenti anche sulla base di un video diventato virale. Nella circostanza le fiamme sono state subito domate a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco. La meticolosa attività investigativa dei Carabinieri ha anche riscostruito l’intera dinamica degli eventi.

Una ricostruzione fatta di sopralluoghi, analisi tecniche e soprattutto di visione filmati di videosorveglianza. Le telecamere della zona, infatti, non hanno lasciato spazio ai dubbi. Dalle immagini si vede chiaramente un uomo giungere in auto e avvicinarsi a piedi ai cumuli di rami. Lo si vede poi chinarsi e appiccare il fuoco. Un gesto in grado di mettere a rischio l’area di parcheggio, ove erano presenti anche autovetture e un camper.

Da quella sequenza di immagini è scaturita l’individuazione dell’uomo, un 49enne del posto, che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per il reato di incendio doloso.