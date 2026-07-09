Per il portavoce del Comitato "L'Ospedale al Pugliese” il civico consesso è chiamato a indicare con chiarezza dove e come sarà realizzato il nuovo nosocomio: «Quello che la città non potrebbe tollerare è una scelta-non scelta, una decisione annacquata e pilatesca»

«E’ arrivato il giorno delle scelte. Il Consiglio Comunale è chiamato ad indicare con chiarezza dove e come dovrà essere realizzato il Nuovo Ospedale di Catanzaro. Non è una scelta come tante. Da essa dipende il futuro della città per i prossimi cinquant’anni, forse di più. Da essa dipende un’organizzazione della sanità pubblica più vicina ai cittadini e ai loro bisogni, più efficiente, più moderna, più articolata sul territorio», afferma in una nota il portavoce del comitato “L’Ospedale al Pugliese” Antonio Ludovico.

«Ai consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione – prosegue Ludovico – spetta una grande responsabilità. Il presidente della Regione ha sempre detto che ogni decisione sulla localizzazione del Nuovo Ospedale sarà condivisa con il Comune di Catanzaro. Pertanto, la decisione che oggi sarà adottata non potrà che essere vincolante, sul piano politico più che su quello formale, su quanto si andrà a fare per il nostro sistema ospedaliero. Il Comitato “L’Ospedale al Pugliese”, di cui sono il portavoce, chiede alla politica una scelta di buon senso, proponendo il modello – già presente in molte grandi città italiane – di un sistema ospedaliero policentrico, basato su due grandi poli: il “Pugliese-Ciaccio” e il Policlinico universitario Mater Domini».

Ed ancora: «In questa visione, il “Pugliese-Ciaccio”, opportunamente rigenerato, potenziato e attrezzato, deve mantenere intatta la sua funzione di grande ospedale di livello regionale, mentre nella Valle del Corace deve svilupparsi la vocazione didattica e formativa della facoltà di medicina, con particolare attenzione alla ricerca scientifica».

«Il nostro Comitato – scrive il portavoce – che si muove nel più assoluto rispetto delle istituzioni, sarà presente ai lavori del Consiglio comunale. Con il concorso decisivo di valenti tecnici, pensiamo di avere fornito le soluzioni urbanistiche e strutturali per fare del “Pugliese-Ciaccio” un ospedale moderno, tecnologicamente attrezzato, facilmente raggiungibile, immerso nel verde. Ci auguriamo che molti cittadini decidano di assistere a questa seduta del Consiglio Comunale di Catanzaro che potremmo anche definire storica. Siamo molto fiduciosi perché riteniamo che nessuno se la sentirà di decretare la morte di Catanzaro così come l’abbiamo conosciuta e vissuta, magari per assecondare oscuri disegni di sviluppo urbanistico ed edilizio».

«Quello che la città non potrebbe tollerare è una scelta-non scelta – si legge in conclusione – una decisione annacquata e pilatesca, che spalancherebbe la strada alla desertificazione del Capoluogo della Calabria e alla nascita di un innaturale polo ospedaliero concentrato nella Valle del Corace. Il nostro Comitato, che in poche settimane ha ricevuto oltre seimila adesioni, pensa di avere dato voce alla città. Il Consiglio comunale ascolti la voce della Città»