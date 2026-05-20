Alcuni tifosi rosanero hanno cercato di disturbare il team calabrese in vista della gara di ritorno al Barbera. Sul posto sono intervenuti i carabinieri

Fuochi d'artificio, botti e fumogeni. Così alcuni tifosi del Palermo hanno tentato di disturbare il riposo dei calciatori del Catanzaro che alloggia in un hotel di una borgata marinara, in vista del match di ritorno di stasera al Barbera. All'andata il Catanzaro ha vinto 3 a 0.

Per i rosanero è stata una batosta, così come per i tifosi. Alcuni, vestiti di nero e con le sciarpe rosanero, intorno alle 3 hanno avviato lo "spettacolo". Sul posto sono intervenuti i carabinieri, dopo una segnalazione arrivata al numero unico per le emergenze. In 4 sono stati denunciati in stato di libertà per possesso di giochi pirotecnici e disturbo della quiete pubblica ma non si esclude anche il Daspo. I carabinieri hanno anche sequestrato una batteria di fuochi inesplosi.