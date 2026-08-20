Il rogo si è sviluppato intorno alle 2 all'interno di un autoarticolato che trasportava pellet. Illeso il conducente. I vigili del fuoco hanno dovuto smassare i sacchi per completare lo spegnimento

Traffico rallentato sull'autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Lamezia Terme e Falerna, in Calabria, a causa di un incendio che ha coinvolto un autoarticolato.

Secondo quanto appreso, le fiamme si sono sviluppate intorno alle 2 di questa notte all'interno del mezzo pesante, che trasportava pellet. Il conducente, accortosi del principio d'incendio, è riuscito a scendere dal veicolo e ha tentato di domare le fiamme utilizzando un estintore. L'uomo non ha riportato ferite. Determinante è stato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a smassare i sacchi di pellet per raggiungere i focolai e completare le operazioni di spegnimento.

Al momento una carreggiata è chiusa al traffico per consentire le operazioni di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità. Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale per gli adempimenti di competenza.