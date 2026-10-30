La misura di prevenzione, giornalisticamente nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all’interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida

Il Questore di Catanzaro ha emesso due divieti di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.), ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. n. 14/2017, nei confronti di due cittadini ritenuti socialmente pericolosi, al termine dell’istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine.

I provvedimenti riguardano due soggetti di età compresa tra i 19 e i 25 anni, uno dei quali di etnia rom, residenti nel Comune di Catanzaro, che lo scorso settembre erano stati tratti in arresto dalla Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (U.P.G. e S.P.) per un episodio di furto ai danni di un esercizio commerciale situato nel quartiere marinaro.

Nella circostanza, i due, dopo aver ordinato due bottiglie di champagne all’interno di un bar, approfittando di un momento di distrazione del titolare, si erano allontanati repentinamente a bordo di un’autovettura senza provvedere al pagamento del corrispettivo dovuto.

Dall’istruttoria è emersa una marcata pericolosità sociale, anche in considerazione della gravità del gesto e dell’allarme sociale creato, evidenziando un grave e attuale pericolo per la pubblica incolumità e l’ordine pubblico.

Considerata la gravità delle condotte contestate e la pericolosità sociale emersa, il Questore di Catanzaro ha disposto l’applicazione di due divieti di avvicinamento alle aree urbane (D.A.C.U.R.) della durata di due anni.

La misura riguarda tutti i pubblici esercizi e i locali di pubblico intrattenimento presenti nell’area individuata ai fini dell’applicazione del provvedimento e prevede un’esclusione nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 9:00, limitatamente alle esigenze di vita.

Per il solo esercizio commerciale in cui si è verificato l’episodio, il divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze sarà invece valido per l’intera giornata, senza alcuna esclusione oraria.

La misura di prevenzione, giornalisticamente nota come Daspo Willy, è finalizzata a tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all’interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida.

La violazione della suddetta misura è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 24.000 euro.

L’osservanza della misura sarà garantita attraverso i costanti servizi di controllo del territorio assicurati dalla Polizia di Stato e dalle altre forze di polizia, il cui quotidiano impegno rappresenta un presidio fondamentale per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza della collettività.