Momenti di apprensione sulla SS106 Var/A, nel Catanzarese, dove un incidente stradale si è verificato all'interno dell'ultima galleria della carreggiata in direzione Taranto. Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y, con a bordo il solo conducente, ha perso il controllo, finendo contro i new jersey che delimitano la carreggiata e ribaltandosi successivamente sulla sede stradale.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, che ha provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area interessata, consentendo lo svolgimento delle operazioni di soccorso in condizioni di sicurezza. Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario del SUEM 118 e successivamente trasferito in ospedale. Al momento non sono state rese note le sue condizioni.

L'incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo il tratto della SS106 Var/A interessato dall'evento, con il traffico che ha subito temporanee ripercussioni durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto polizia stradale, carabinieri di Sellia Marina e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

