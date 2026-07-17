Attraverso una nota firmata dal portavoce Antonio Ludovico, il sodalizio condanna con fermezza l'episodio e rivolge un messaggio di vicinanza alla professionista, augurandole una pronta guarigione

Piena solidarietà alla dottoressa dell'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, vittima di un'aggressione mentre era in servizio nel reparto. A esprimerla è il Comitato "L'ospedale al Pugliese", che, attraverso una nota firmata dal portavoce Antonio Ludovico, condanna con fermezza l'episodio e rivolge un messaggio di vicinanza alla professionista, augurandole una pronta guarigione.

Il Comitato coglie l'occasione per rivolgere un ringraziamento a tutto il personale sanitario dell'ospedale Pugliese-Ciaccio, definito «impareggiabile» per l'impegno quotidiano con cui affronta il proprio lavoro, spesso in condizioni particolarmente difficili. Un riconoscimento speciale viene rivolto agli operatori del Pronto Soccorso, chiamati ogni giorno a gestire un elevato numero di accessi provenienti dall'intera provincia, nonostante una significativa carenza di personale.

L'episodio, secondo il Comitato, richiama ancora una volta l'attenzione sulle criticità della sanità locale e rafforza la necessità di interventi concreti per il potenziamento della struttura ospedaliera. Il sodalizio ribadisce infatti il proprio impegno a favore del Pugliese-Ciaccio, ricordando come la battaglia per la localizzazione dei nuovi spazi ospedalieri abbia già registrato un primo risultato con l'approvazione di una delibera del Consiglio comunale.

Ma gli obiettivi, sottolinea il Comitato, vanno oltre la questione del nuovo ospedale. Tra le priorità indicate figurano la tutela dei posti letto assegnati all'Azienda ospedaliero-universitaria "Renato Dulbecco", l'assunzione di nuovi medici, infermieri e operatori sanitari, nonché il rafforzamento della dotazione tecnologica, con particolare attenzione alle nuove tecnologie robotiche.

Il Comitato assicura che il proprio impegno non si concluderà con la definizione del progetto del nuovo ospedale. Forte del sostegno ricevuto da migliaia di cittadini e da numerose realtà della società civile, l'organismo annuncia che continuerà a operare per promuovere una sanità più efficiente, moderna e vicina ai bisogni della comunità, nella convinzione che la sicurezza degli operatori sanitari e la qualità dell'assistenza rappresentino due obiettivi imprescindibili.