Il primo cittadino ha espresso vicinanza umana e istituzionale. «La sua storia e le gravi difficoltà che ha dovuto affrontare ci toccano da vicino e impongono»

«Incontrando oggi Antonio Rotundo, titolare del bar di via XX Settembre, ho voluto portargli prima di tutto la mia sincera vicinanza umana e istituzionale. La sua storia e le gravi difficoltà che ha dovuto affrontare ci toccano da vicino e impongono una riflessione profonda sulla tutela del nostro tessuto commerciale». Lo ha detto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita.

«Ad Antonio ho ribadito un messaggio chiaro: non è solo e non deve mollare. L’amministrazione comunale gli sarà concretamente vicina nel suo percorso di rinascita, per aiutarlo a superare i momenti più bui e a guardare al futuro con rinnovata fiducia.

Sostenere e proteggere i giovani che, come Antonio, decidono con coraggio di investire, aprire un'attività e scommettere sul nostro centro storico è una priorità assoluta di questa consiliatura. Il loro successo e la loro serenità sono il motore della rinascita della nostra comunità. Chi sceglie la strada del lavoro e della legalità troverà sempre in noi un alleato pronto a fare la propria parte».