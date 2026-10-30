Numerosi mezzi di soccorso impegnati nel tunnel tra Dulcino e Germaneto per le verifiche di sicurezza. Un passaggio fondamentale verso l'autorizzazione alla messa in esercizio della nuova infrastruttura
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Un imponente dispiegamento di mezzi di soccorso ha movimentato la mattinata a Catanzaro, all'imbocco della nuova galleria della metropolitana cittadina. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco, tra cui un'autocisterna, un'ambulanza del Suem 118 e pattuglie dei carabinieri e della Guardia di finanza.
Fortunatamente, si è trattato soltanto di un'esercitazione di emergenza che ha comportato anche temporanei rallentamenti e blocchi del traffico lungo via Lucrezia della Valle, per consentire il transito dei mezzi di soccorso.
Nell'ambito delle necessarie verifiche di sicurezza, è stato simulato un incendio all'interno del tunnel ferroviario, lungo circa un chilometro e mezzo, che collega la zona di Dulcino a Germaneto, dove sorgono l'Università Magna Graecia, la Cittadella regionale e il Policlinico.
All'esercitazione hanno preso parte anche il direttore del Dipartimento Lavori pubblici della Regione Calabria, l'ingegnere Claudio Moroni, e i dirigenti di Ferrovie della Calabria.
La simulazione rappresenta uno degli ultimi passaggi dell'iter necessario a ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio dell'infrastruttura, anche lungo la tratta Dulcino-Germaneto, avvicinando così l'entrata in funzione del nuovo collegamento metropolitano del capoluogo.