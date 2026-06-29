L’uomo è stato accompagnamento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove è stato imbarcato su un volo diretto verso il Paese di origine

Nell’ambito delle attività di contrasto all’immigrazione irregolare e di attuazione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente in materia di soggiorno degli stranieri, la Questura di Catanzaro ha eseguito il rimpatrio di un cittadino straniero destinatario di un provvedimento di espulsione.

L’operazione, disposta dal Questore di Catanzaro, è stata portata a termine mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Roma Fiumicino, da dove il cittadino straniero è stato imbarcato su un volo diretto verso il Paese di origine. L’importante risultato operativo è stato conseguito grazie all’attenta attività di monitoraggio della popolazione detenuta svolta dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Catanzaro, che ha consentito di individuare il soggetto e di avviare tempestivamente le procedure previste dalla normativa vigente.

A seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Immigrazione, è emerso che l’uomo era stato condannato con sentenza definitiva per il possesso di documenti di identificazione falsi. È stata inoltre accertata la sua posizione di irregolarità sul territorio nazionale. Nei suoi confronti erano state precedentemente applicate misure alternative al trattenimento presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (CPR), consistenti nella consegna del passaporto alle autorità competenti e nell’obbligo di presentazione periodica presso gli uffici di Polizia Giudiziaria, in considerazione della temporanea sussistenza di impedimenti all’immediata esecuzione del rimpatrio.

Una volta rimossi gli ostacoli che avevano impedito l’accompagnamento immediato alla frontiera e acquisita la convalida, da parte del Giudice di Pace di Catanzaro, del provvedimento di accompagnamento disposto dall’Autorità di Pubblica Sicurezza, è stato possibile procedere all’esecuzione del rimpatrio nel Paese di origine.