Il grave incidente in un cantiere edile. Necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il giovane all’ospedale di Cosenza

Un operaio poco più che ventenne, è precipitato dopo il cedimento del tetto di un edificio in costruzione in un cantiere edile nell'area urbana di Corigliano a Corigliano-Rossano su cui stava lavorando.

Il giovane è stato immediatamente soccorso da personale del 118 che, constatate le gravi condizioni del giovane, ha predisposto il suo trasferimento in elisoccorso nell'ospedale Annunziata di Cosenza dove i medici lo hanno sottoposto ad intervento chirurgico riservandosi la prognosi.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell'incidente e le cause che hanno portato al cedimento del del tetto.