Tutto il Network LaC si stringe al collega Franco Gariano, storico operatore e tecnico televisivo della nostra emittente, per la perdita della cara mamma, Vincenzina Maida, venuta a mancare all'affetto dei suoi cari.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 16 ottobre, a Catanzaro nella chiesa di San Giuseppe (Piano Casa) alle ore 15.30.

A Franco, che ogni giorno con professionalità e dedizione contribuisce al lavoro della nostra squadra, va l'abbraccio affettuoso e il cordoglio dell’editore del network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale, del direttore di rete Franco Cilurzo, del direttore responsabile Franco Laratta e di tutte le redazioni Calabria e i colleghi del network.