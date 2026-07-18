Vigili del Fuoco senza sosta in tutta la Calabria: oltre 150 interventi nelle ultime ore. Canadair in azione tra Stalettì e Squillace per proteggere le strutture ricettive. Traffico in tilt e case minacciate a Catanzaro Lido

Le temperature elevate e il forte vento continuano ad alimentare numerosi incendi di vegetazione in tutta la Calabria, impegnando senza sosta i Vigili del Fuoco nella salvaguardia della popolazione, delle abitazioni e del patrimonio boschivo.

Nelle ultime ore sono stati effettuati circa 150 interventi tra roghi già spenti e fronti ancora attivi. La situazione è critica in tutta la regione, ma la massima allerta si registra nelle province di Catanzaro e Cosenza.

Copanello e Squillace: Canadair in volo per salvare i villaggi turistici

Attualmente, la situazione più complessa nel Catanzarese riguarda un vasto incendio divampato tra la località Copanello (nel comune di Stalettì) e il comune di Squillace.

Sul posto stanno operando massicciamente le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, della Sede Centrale e del Distaccamento di Soverato, supportate da una squadra boschiva e da un'autobotte per il rifornimento idrico. Per frenare l'avanzata del fuoco – coordinato a terra da un Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS) – è stato chiesto l'intervento di un velivolo Canadair, impegnato in continui lanci d'acqua per evitare che le fiamme raggiungano due villaggi turistici della zona. Giunto sul posto anche elicottero (Drago VF68) dei vigili del fuoco del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Paura a Catanzaro Lido: fiamme a Bivio Nalini

Momenti di forte tensione si sono registrati nel pomeriggio anche all'ingresso del quartiere marinaro del capoluogo. Un incendio ha pesantemente interessato l'area di viale Europa e la rotatoria del Bivio Nalini. Il fumo e la vicinanza del rogo hanno provocato pesanti disagi alla circolazione stradale, minacciando da vicino le abitazioni presenti nella zona prima del contenimento da parte dei soccorritori.

L'appello dei Vigili del Fuoco: Si rinnova l'invito alla cittadinanza a evitare tassativamente qualsiasi comportamento che possa favorire l'innesco di roghi e a segnalare immediatamente ogni principio d'incendio ai numeri di emergenza.