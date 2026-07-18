Un deciso cambio di passo che potrebbe rivelarsi determinante. La Renato Dulbecco di Catanzaro, nata dalla fusione del Policlinico universitario Mater Domini con l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio,

ha licenziato un bilancio economico finanziario esemplare, con forte incremento dei ricavi ed un conseguente crollo delle perdite, da meno 37 a meno 3 milioni di euro.

A qualche giorno di distanza, intervenendo al Workshop di cardiochiururgia del prof. Mastroroberto, la commissaria straordinaria Simona Carbone commenta ai nostri microfoni di LaC il dato prestigioso.

A Catanzaro è palpabile la soddisfazione dei vertici Dulbecco per i numeri molto favorevoli del bilancio.

«Per noi è un risultato quasi inaspettato rispetto agli inizi del percorso – ha detto la dirigente – I progetti a cui abbiamo puntato per processi e procedure li abbiamo resi condivisi e consapevoli da parte di tutti. Ci siamo posti gli obiettivi, la sezione chirurgica in particolare, ma anche la parte cardiologica che è forte».

Risultati che autorizzano a spingere sul binario della produttività senza perdere contatto con la mission di un servizio sanitario dignitoso con varie punte d'eccellenza.

«Oggi gli “aggregati” (informazioni raccolte da fonti diverse e raggruppate in forma riassuntiva ndr) ci posizionano, in termini di volume, tra le prime aziende in Italia. In termini di numeri, l'avete letto nel nostro comunicato, c'è un incremento di circa 20 milioni di euro di produzione aziendale trainata dal forte aumento dei ricoveri e degli interventi chirurgici, oltreché delle prestazioni specialistiche.

Ma questo – ha aggiunto la commissaria – vuol dire aver prodotto di più in termini di assistenza, aver incrementato i volumi di attività, in particolare sull'area cardiologica dove stiamo parlando di una crescita che supera il 10%».

Infine il consueto quanto doveroso riferimento al secondo pronto soccorso.

«Sono sempre ed assolutamente ottimista – ha chiosato la Carbone – e ritengo che nel prossimo semestre del 2027, quindi stiamo parlando del giugno prossimo, questo progetto veda la luce».