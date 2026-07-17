Nella mattinata di oggi una delegazione di Fratelli d’Italia Catanzaro si è recata in via Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, all’interno del piazzale del Tribunale, per deporre una corona di fiori in ricordo del giudice Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina caduti nell’attentato di mafia avvenuto in via D’Amelio a Palermo.

Un ricordo che, nonostante siano trascorsi trentaquattro anni, non sbiadisce e rimane vivo nelle menti e nei cuori di coloro i quali sono chiamati quotidianamente a portare avanti i valori di giustizia e legalità siano essi semplici cittadini, forze dell’ordine, uomini delle istituzioni e della politica.

Ricordare Borsellino e gli agenti della sua scorta è un atto che non vive solo del passato ma attraversa il presente attraverso la costruzione di esempi concreti che consentano di dare forza alle battaglie di chi ancora oggi serve lo stato oggi e per chi vorrà farlo con coraggio e determinazione nel futuro.

In questi giorni, fino a domenica 19 luglio ed anche oltre, saranno diverse le commemorazioni, i dibattiti, le testimonianze a cui assisteremo. Ma possiamo fare anche un semplice gesto. Fermarci, riflettere e alzare la testa verso il cielo dicendo con consapevolezza: Paolo Vive!