Il viceprefetto vicario e il comandante della legione carabinieri hanno deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti. «Festa utile a rendere il mondo migliore»

Si sono svolte stamani a Catanzaro le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Come di consueto piazza Matteotti ha accolto il dispiegamento di forze armate e dell’ordine e la cerimonia dell’alzabandiera. Il viceprefetto vicario di Catanzaro, Vito Turco, insieme al comandante della legione carabinieri Calabria, Riccardo Sciuto, ha deposto una corona d’alloro al monumento dei caduti.

«È importante festeggiare il 2 giugno non tanto per ricordare dei valori ma soprattutto per renderli sempre attivi» ha evidenziato Turco. «Scopo di queste manifestazioni è far sentire e far vivere alle giovani generazioni i valori di libertà, di democrazia e di uguaglianza che devono essere necessariamente alla base di un contesto civile e democratico».

Secondo il prefetto vicario, «questi valori devono formare nuove generazioni affinché ci sia un mondo migliore, privo di conflitti in cui il dialogo, il rispetto sociale, l’amore per gli altri possa rendere il mondo migliore». Al termine della cerimonia alcuni studenti dell’istituto scolastico Casalinuovo si sono esibiti cantando l’inno alla gioia e recitando una poesia dedicata al 2 giugno.