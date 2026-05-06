Precedentemente ha guidato i tribunali per i minorenni di Bologna e Trento. Il Consiglio superiore della magistratura lo ha deciso durante la riunione di stamattina, con una sola astensione

Giuseppe Spadaro è il nuovo presidente del tribunale di Catanzaro. Lo ha deciso il plenum del Csm - con una sola astensione - durante la riunione di questa mattina. In magistratura dal 1991, Spadaro ha iniziato la sua carriera come pretore a Catanzaro, dove è stato anche giudice minorile. Nel 2007 è passato poi al tribunale di Lamezia Terme, come presidente di sezione, mentre nel 2013 è stato nominato presidente del tribunale per i minorenni di Bologna. Dal 2021 a oggi, infine, ha svolto funzioni di presidente del tribunale per i minorenni a Trento.

Palazzo Bachelet ha inoltre dato il via libera a larga maggioranza (un voto contrario e 5 astenuti) alla nomina di Antonio Mungo, giudice alla Corte d'appello di Napoli, alla presidenza del tribunale di Napoli nord. A guidare il tribunale di Santa Maria Capua Vetere sarà invece Giovanna Napoletano, attualmente presidente di sezione al tribunale di Napoli: la sua nomina nell'incarico direttivo è stata approvata in plenum con un voto contrario e 3 astensioni. Infine, con un'astensione, il Csm ha dato il via libera alla nomina di Barbara Sargenti - fino a oggi pm alla Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo - quale procuratrice aggiunta a Venezia.