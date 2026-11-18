Per la Dda di Catanzaro il sostegno del clan è stato determinante per il sindaco Antonio Torchia, vincitore nel 2020 con un margine di appena 89 voti. Fari su due consiglieri "di famiglia" piazzati nei posti chiave e la decisione di blindare il primo cittadino: ecco il presunto patto criminale tra mafia e politica

Epicentro a Belcastro e ramificazioni su Botricello, Sersale e Marcedusa aveva tra i propri obiettivi prioritari l'ingerenza diretta nella vita politica locale per acquisire il controllo delle risorse e delle attività economiche del territorio. Quella della cosca Pane, legata alla ’ndrangheta del Crotonese, è un'ombra pesante che, secondo l'impianto accusatorio formulato dalla Procura e vagliato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, si è posata con forza sulle elezioni comunali del 2020.

La matematica del clan: 112 preferenze per decidere le elezioni

Nelle democrazie locali, anche una manciata di schede può ribaltare un esito. Ma a Belcastro, nel 2020, l'apporto della consorteria non sarebbe stato un semplice contorno ma il fattore aritmetico determinante.

La strategia del gruppo criminale guidato da Luigi Pane, detto "Gigi" o "Anatra", si è concretizzata nell'inserimento di volti di stretta fiducia all'interno della lista elettorale "Per Belcastro", capeggiata dal candidato sindaco Antonio Torchia, assistente capo coordinatore della questura di Crotone finito oggi ai domiciliari con l’accusa di concorso esterno in associazione mafiosa.

Gli uomini chiave scelti dalla rete relazionale del clan sarebbero stati due: Massimo Gualtieri (all'epoca dei fatti genero del capo cosca Luigi Pane) e Luigi Scarpino (figlio di Aquino Scarpino, indicato dagli inquirenti come legato al clan).

I numeri registrati nelle urne testimoniano quella che gli inquirenti considerano una repentina ascesa elettorale.

Massimo Gualtieri, che nella precedente competizione amministrativa del giugno 2016 — quando non era ancora legato alla figlia del boss — aveva raccolto soltanto 9 voti di preferenza, nel 2020 è schizzato a quota 46 voti.

Luigi Scarpino, soggetto mai impegnato prima nella vita politica cittadina e alla sua prima esperienza da candidato, ha incassato 66 voti, risultando il secondo più votato della lista.

Numeri piccoli per un piccolo comune di frontiera. La somma delle preferenze dei due candidati di riferimento della cosca si è attestata a 112 voti complessivi. Un peso specifico non trascurabile, se si considera che lo scarto finale che ha decretato la vittoria della lista guidata da Torchia rispetto alla compagine avversaria è stato di soli 89 voti.

Lo annotano gli inquirenti negli atti dell'indagine: «I dati appena enunciati, la cui somma si attesta sulle 112 preferenze, sono risultati determinanti ai fini dell’elezione della nuova amministrazione comunale, poiché il gap tra le due liste in lizza, in definitiva è risultato essere di n. 89 voti».

Subito dopo l'insediamento del nuovo Consiglio, ai due neoeletti sono state affidate deleghe operative di primo piano per la gestione del territorio: a Massimo Gualtieri è andata la delega ai lavori pubblici, affiancato dallo stesso Scarpino, a cui è stata assegnata la delega alle strade interpoderali.

Le intercettazioni: «Lo prendo a schiaffi, non è lì per merito suo»

Il controllo della cosca sulla vita amministrativa non si sarebbe esaurita con la conquista dello scranno consiliare, ma proseguiva nella gestione delle dinamiche interne alla maggioranza. Quando tra il consigliere Gualtieri e il sindaco Torchia sono sorti attriti – legati sia alla mancata nomina a vice sindaco sia a vicende personali – Gualtieri ha paventato l'ipotesi di ritirare il proprio sostegno e far cadere la Giunta comunale.

È a quel punto che il vertice della cosca è intervenuto per stroncare sul nascere qualsiasi crisi di governo. Nelle intercettazioni ambientali captate dagli investigatori, Luigi Pane manifesta irritazione all'idea che il consigliere possa compromettere gli equilibri politici dell'ente.

Parlando con i suoi sodali, il boss pronuncia parole che gli inquirenti definiscono un'esplicita rivendicazione del potenziale elettorale e coercitivo della consorteria: «Lui sta aspettando di avere qualcuno con lui, per farlo cadere, far cadere il consiglio, perché lui è cattivo! […] io ti dico una cosa, io non auguro mai che si arriva ad una cosa del genere, ma se si arriva a una cosa del genere, lui si mette una cosa strana in testa, te lo dico, dovrei fare la figura più brutta che possa esistere, ma lo prendo a schiaffi a lui e al padre, perché non è che lui è andato là solo per merito suo… non è che lui si può prendere il lusso di far cadere il consiglio, perché chi sei?».

Nello stesso solco si inserirebbe l'attività di condizionamento esercitata su Luigi Scarpino dal padre Aquino, intercettato mentre istruisce il figlio sulle manovre d'aula da tenere per tutelare il sindaco e pilotare le discussioni consiliari.

«Mo che tieni l'opportunità fai parlare a lui! Qualora lui ti dice: "No Massimo, tu che ne pensi?" Allora tu esprimi la tua! Ma fino a quando lui non ti dice questo, tu fai litigare loro! Sopra questa cosa mi raccomando! Che ho parlato con papà!», dice Luigi Scarpino.

La valutazione degli inquirenti: Torchia punto di riferimento e il «rapporto di reciproca utilità»

Nella ricostruzione della Procura Distributiva Antimafia e nelle valutazioni espresse dal gip Roberta Cafiero, la relazione tra il vertice dell'amministrazione e la consorteria mafiosa non era fondata su episodici scambi, ma su un assetto strutturale di reciproco vantaggio.

Il sindaco Antonio Torchia è indicato dagli inquirenti come il perno dell'ingerenza all'interno dell'amministrazione comunale: «Torchia è il punto di riferimento del gruppo all’interno dell’amministrazione comunale, mediante uno scambio di reciproci vantaggi che per l’indagato si concretizzavano attraverso l’inserimento nella lista elettorale “Per Belcastro”, capeggiata da Antonio Torchia, di soggetti contigui al contesto criminale ricevendo, pertanto, in cambio il sostegno alla Giunta».

In cambio della blindatura politica e del pacchetto di voti, la gestione della cosa pubblica sarebbe stata piegata agli interessi della cosca: dalla concessione demaniale dello stabilimento balneare "Blow Beach" (che per l’accusa sarebbe di fatto riconducibile al boss e privo dei requisiti di legge) all'asfaltatura di strade private d'accesso alle attività del clan eseguita con risorse finanziarie del Comune, fino all'assegnazione di terreni agricoli comunali privi delle dovute verifiche antimafia.

Come sintetizzato dal gip nel provvedimento cautelare: «Si delinea, pertanto, un rapporto di reciproca utilità: Torchia metteva a disposizione la funzione amministrativa, mentre la cosca contribuiva alla formazione e alla conservazione della maggioranza consiliare. Si ritiene, pertanto, che il rapporto sia fondato sull’idoneità dell’amministrazione comunale a soddisfare concrete istanze economiche e personali degli esponenti del gruppo».