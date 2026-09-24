Si è svolto ieri, presso la Sala Conferenze del Polifunzionale della Polizia di Stato di Catanzaro, il convegno “Vincenzo Rotella: un uomo, un poliziotto, una vita per la città”, organizzato dal Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, d’intesa con la famiglia, alla presenza del Prefetto di Catanzaro, dott. Clemente Di Nuzzo, del Vicario del Questore dott. Gianfranco Rapisarda e di altre autorità, in occasione del sesto anniversario della scomparsa dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Vincenzo Rotella, deceduto il 20 settembre 2020, all’età di 54 anni, a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente motociclistico.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di ricordo e testimonianza per ripercorrere la figura di Rotella, il suo percorso professionale nella Polizia di Stato, le sue qualità umane e il profondo legame con la città di Catanzaro e con le sue tradizioni civili e religiose.

Ad aprire i lavori è stata la Dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, Dirigente Superiore della Polizia di Stato dott.ssa Rosanna Ferranti, che ha ricordato Rotella come un uomo e un poliziotto profondamente legato ai valori del servizio, evidenziando come le sue virtù umane e cristiane abbiano caratterizzato tanto la vita professionale quanto quella personale. Un legame con la Polizia di Stato che trova oggi una testimonianza concreta nella Sala Riunioni del Compartimento, intitolata alla sua memoria nel 2023.

Nel corso dell’incontro sono intervenuti il Priore Emerito della Reale Arciconfraternita dei Santissimi Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta, che ha ricordato l’impegno sociale e religioso di Rotella nella Confraternita; il professore Luigi Mariano Guzzo, docente di Diritto e Religioni presso l’Università degli Studi di Pisa, che ha approfondito il rapporto tra Polizia, fede cristiana ed esperienza confraternale; e il professore Franco Cimino, docente di Filosofia e Scienze Umane e giornalista, che ha delineato il rapporto di Rotella con la città di Catanzaro, il suo senso di appartenenza e il servizio alla comunità civile e alla Chiesa.

Vincenzo Rotella era entrato nella Polizia di Stato nel 1993 e, dal 1995, aveva prestato servizio presso il Compartimento della Polizia Stradale per la Calabria, dove aveva ricoperto diversi incarichi, assumendo negli ultimi anni anche la responsabilità dell’Ufficio Automezzi. Nel corso della sua carriera gli è stata conferita la medaglia d’oro al merito di servizio e alla croce di bronzo per anzianità di servizio.

Ma è soprattutto il ricordo dei colleghi a restituire la figura di un uomo caratterizzato da equilibrio, disponibilità, gentilezza e discrezione, divenuto nel tempo un punto di riferimento per molti operatori.

Particolarmente forte era anche il suo legame con Catanzaro. Membro della Reale Confraternita dei Santi Giovanni Battista ed Evangelista, partecipava all’organizzazione della Naca, uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa cittadina, e aveva dedicato alla storia e alla fede della città il volume Catanzaro, scrigno di fede e tradizioni.

A conclusione della giornata è stata celebrata, nella sala a lui intitolata, una Santa Messa, officiata dal Cappellano della Polizia di Stato, don Alessandro, in un momento di preghiera e raccoglimento. L’iniziativa ha rappresentato un modo per custodire e tramandare alle nuove generazioni di operatori la memoria di Vincenzo Rotella, ricordando un poliziotto che ha interpretato il servizio con professionalità, senso di responsabilità e dedizione e un uomo che, attraverso il proprio impegno nella comunità, ha lasciato una traccia significativa nella città di Catanzaro.