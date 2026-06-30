«Il grave incendio sviluppatosi in un impianto di raccolta di pneumatici nell’area ex Sir di Lamezia Terme, che ha reso necessaria anche la temporanea chiusura di un tratto della strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, impone la massima attenzione sotto il profilo ambientale e sanitario».

Lo dichiara in una nota il circolo Legambiente Lamezia Terme, insieme a Legambiente Calabria, che chiede che vengano svolte indagini approfondite per accertare le cause dell’incendio, verificare il grado di tossicità dei fumi sprigionati e predisporre successive analisi per valutare eventuali contaminazioni dell’aria, del suolo e delle altre matrici ambientali.

Fondamentale è stato il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco, delle squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per mettere in sicurezza l’area e limitare i disagi. Nel frattempo, i tecnici di Arpacal stanno effettuando il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso il prelievo di campioni rappresentativi, che saranno sottoposti alle necessarie analisi di laboratorio». Legambiente seguirà con attenzione l’evolversi della situazione. Gli effetti dell’incendio sono stati percepiti, anche attraverso il forte odore dei fumi, in numerose aree della provincia di Catanzaro.

Per questo l’associazione chiede alle istituzioni competenti di garantire la massima trasparenza nella diffusione dei risultati dei monitoraggi e di vigilare attentamente sulle possibili conseguenze per la salute dei cittadini e sull’eventuale insorgenza di danni ambientali. Solo attraverso un rigoroso accertamento dei fatti e un costante controllo sarà possibile tutelare il territorio e fornire risposte chiare alla popolazione.