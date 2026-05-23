Un grosso incendio ha distrutto nella notte lo stabilimento alimentare Salumificio Rosa di Sersale (Catanzaro). Le fiamme si sono sviluppate poco dopo le 21 all’interno dello stabilimento dei fratelli Borelli, nota e stimata famiglia del luogo, conosciuta nel capoluogo e sulla costa con il marchio Orocarni. Sul posto sono intervenuti inizialmente i Vigili del Fuoco di Sellia e successivamente anche squadre provenienti da Catanzaro, con due mezzi e un’autobotte.

Dai primi rilievi, il rogo potrebbe essere partito da un corto circuito. Saranno però le relazioni dei Vigili del Fuoco e le indagini dei Carabinieri a stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche attraverso il controllo delle telecamere di videosorveglianza.

Solidarietà di Capellupo

Tra i primi a raggiungere il luogo dell’incendio il sindaco Carmine Capellupo. «Esprimiamo profonda vicinanza e sincera solidarietà ai fratelli Borelli e a tutta la famiglia del Salumificio Rosa per il grave incendio che ha colpito l’azienda – ha scritto in un messaggio social –. Sembrerebbe trattarsi di un episodio non doloso che, comunque, ha provocato danni gravissimi a una realtà storica e simbolo del nostro territorio. Un’azienda costruita negli anni con sacrificio, passione e straordinario spirito imprenditoriale, capace di far conoscere ben oltre i confini della nostra comunità il nome di Sersale.

In momenti come questi, l’intero paese si stringe attorno a chi ogni giorno rappresenta con orgoglio il valore del lavoro e dell’impresa. Conosciamo la forza, la determinazione e l’attaccamento alla propria terra che hanno sempre contraddistinto la famiglia Borelli e siamo certi che, anche davanti a una prova così difficile, sapranno rialzarsi con il coraggio che li ha sempre caratterizzati».