Il rogo sarebbe stato provocato da un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico. L’edificio è stato dichiarato inagibile

Un incendio ha coinvolto un appartamento a Lamezia Terme, salita Fratelli Maruca. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. Contestualmente, tre inquilini presenti nell’appartamento sono stati fatti evacuare attraverso la scala in dotazione ai vigili del fuoco, insieme a un cagnolino. Nessuna persona è rimasta ferita.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in corso di accertamento, l’incendio sarebbe stato provocato da un probabile malfunzionamento dell’impianto elettrico.

Le fiamme hanno provocato danni ai locali dell'appartamento situati al primo piano rialzato, che, a seguito delle verifiche effettuate, è stato dichiarato inagibile fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.

Terminate le operazioni di spegnimento, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi.