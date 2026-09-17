Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprende l’affiancamento dei Carabinieri a tutti gli studenti della provincia di Catanzaro. Nel primo giorno di scuola, decine di pattuglie hanno garantito la propria presenza al fianco delle migliaia di studenti della provincia nel primo atto di un impegnativo ed entusiasmante anno scolastico. È stata palpabile, soprattutto tra i più giovani, l’emozione di vedere all’ingresso dei plessi scolastici, Carabinieri a dare loro conforto ed incitamento in una giornata così importante.

I Carabinieri della provincia di Catanzaro si preparano, anche quest’anno, a seguire tutti gli studenti della provincia in un percorso di promozione della cultura della legalità. Come ogni anno, decine saranno le occasioni di incontro con gli studenti di ogni ordine e grado per poter avviare un profondo confronto sui temi più importanti, quali il rispetto reciproco, l’affettività tra i banchi di scuola, un corretto uso dei social e dell’intelligenza artificiale, la prudenza nella guida dei veicoli, i rischi derivanti dall’abuso di alcool e droga, bullismo e cyberbullismo. Dai Carabinieri di Catanzaro, ai giovani studenti gli auguri di un anno scolastico pieno di emozioni e di sana crescita.