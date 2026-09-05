Dopo cinque anni di intenso e proficuo impegno sul territorio, il Tenente Colonnello Giuseppe Merola lascia la guida del Nucleo Investigativo del Gruppo di Lamezia Terme per assumere un nuovo incarico a Reggio Calabria.

Il quinquennio appena trascorso è stato caratterizzato da un’incessante azione di contrasto alla criminalità organizzata e comune, che ha garantito risposte concrete alla domanda di sicurezza della cittadinanza.

Il Nucleo Investigativo ha condotto e portato a termine attività di altissimo profilo: tra le principali indagini spiccano le operazioni Artemis, Artemis II, Mantus e Arengo, che hanno inferto colpi determinanti alle consorterie criminali operanti nel comprensorio e al traffico di sostanze stupefacenti.

Accanto all’aggressione ai sodalizi di stampo mafioso, il periodo di comando si è distinto per la gestione dei fatti di sangue più gravi e complessi. Il reparto ha infatti eseguito con successo le indagini sui delitti più delicati, risolvendo intricati casi di omicidio e assicurando tempestivamente i responsabili alla giustizia.

Il bilancio di questi cinque anni testimonia l’abnegazione, la competenza e la professionalità messe al servizio della comunità lametina. Al Comandante uscente va il ringraziamento per i brillanti risultati conseguiti e per il lavoro svolto a tutela della legalità, unito ai migliori auguri per il nuovo percorso professionale.