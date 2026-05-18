Nell’ambito del progetto denominato focus ’ndrangheta e dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Catanzaro, è stata disposta un’articolata attività finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e organizzata nelle aree maggiormente sensibili del territorio lametino.

I controlli straordinari traggono origine dalle determinazioni assunte nel corso del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto di Catanzaro, nell’ambito delle strategie condivise per il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza urbana e per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata. In tale contesto è stata predisposta una specifica task force, operante secondo le direttive emanate dal ministero dell’Interno.

In particolare, personale del commissariato di pubblica sicurezza di Lamezia Terme, coadiuvato dagli equipaggi del reparto prevenzione crimine di Vibo Valentia, nonché da quattro unità delle squadre operative di supporto dell’arma dei Carabinieri – S.O.S., effettuerà su disposizione del questore, un servizio straordinario di controllo nel quartiere popolare “Ciampa di Cavallo” di Lamezia Terme, zona ritenuta ad alta densità criminale.

L’attività operativa interessa numerosi punti strategici del quartiere popolare, con particolare attenzione al controllo delle persone, alla verifica dei veicoli in transito, alla prevenzione di condotte illecite riconducibili alla criminalità organizzata. Le attività di verifica e monitoraggio consentono di rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e di incrementare l’azione di prevenzione nei confronti di soggetti ritenuti di interesse operativo.

L’attività di prevenzione e controllo proseguirà anche nelle prossime settimane, con un’ulteriore intensificazione dei servizi nel quartiere popolare caratterizzato da particolari criticità sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, al fine di garantire una più incisiva azione di tutela della collettività, rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini e riaffermare concretamente la presenza delle Istituzioni sul territorio.