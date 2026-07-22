I provvedimenti sono a carico di un 39enne e di un 40enne ritenuti socialmente pericolosi

l Questore di Catanzaro ha emesso due misure di prevenzione personali, ex art. 13 bis D.L. n. 14/2017 note come D.A.SPO. "Willy", nei confronti di due cittadini italiani ritenuti socialmente pericolosi, al termine dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine sulla base delle proposte formulate dall'Arma dei Carabinieri.

Il primo provvedimento, adottato su proposta della Compagnia Carabinieri – N.O.R. di Lamezia Terme, riguarda un quarantenne domiciliato a Nocera Terinese. L'uomo era stato sottoposto a perquisizione dai militari della Stazione Carabinieri di Gizzeria Lido dopo aver, secondo quanto ricostruito, minacciato il personale di un bar di Nocera Terinese al termine di un diverbio, mentre si trovava in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol.

Durante la successiva perquisizione personale e veicolare, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di liquido infiammabile, con il quale avrebbe manifestato l'intenzione di incendiare il locale. Il tempestivo intervento dei militari ha impedito che le minacce venissero portate a termine.

La seconda misura è stata emessa nei confronti di un trentanovenne residente a Botricello, su proposta della locale Stazione Carabinieri. Dall'istruttoria è emersa una marcata pericolosità sociale, desunta dai numerosi precedenti e pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e per violazioni della normativa in materia di armi, tra cui furto aggravato, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e minaccia.

L'uomo è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri di Botricello con l'accusa di aver aggredito il titolare di un bar del paese. Secondo gli accertamenti, in stato di alterazione alcolica e per futili motivi, avrebbe insultato e colpito con calci e pugni il gestore all'interno dell'esercizio commerciale, alla presenza di numerosi avventori, tra cui il figlio minore della vittima.

Considerata la gravità delle condotte contestate e la pericolosità sociale emersa nei confronti di entrambi i soggetti, il Questore di Catanzaro ha disposto l'applicazione del D.A.SPO. "Willy", vietando per un anno l'accesso e lo stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i pubblici esercizi e dei locali di pubblico intrattenimento nei comuni di Nocera Terinese e Botricello.

La misura di prevenzione è finalizzata a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo la commissione di ulteriori reati e il rischio di reiterazione di comportamenti violenti all'interno o nelle vicinanze di bar, discoteche e altri luoghi della movida.

Il rispetto del provvedimento sarà assicurato attraverso i servizi di controllo del territorio svolti dalla Polizia di Stato e dalle altre Forze dell'Ordine.

Cos’ è il daspo Willy

Il Daspo "Willy" (introdotto dal Decreto Legge 130/2020) è una misura di prevenzione urbana che vieta l'accesso a locali pubblici, bar e discoteche. Si applica dal Questore a chi è denunciato o condannato (anche non definitivamente) per reati violenti, contro il patrimonio, porto di armi improprie o resistenza a pubblico ufficiale.

I dettagli principali della normativa includono:

Presupposti : si rivolge a soggetti che creano disordini o mettono a rischio la sicurezza nei pressi di locali di pubblico trattenimento ed esercizi pubblici.

Durata : varia da 1 a 3 anni, a seconda della gravità e della reiterazione dei comportamenti.

Violazione : trasgredire il divieto è un reato punibile con la reclusione da 1 a 3 anni e una multa da 10.000 a 40.000 euro.

La misura è stata istituita in seguito ai tragici fatti che hanno portato all'omicidio di Willy Monteiro Duarte