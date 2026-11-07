A seguito di alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa telefonica, i Carabinieri della Stazione di Soverato hanno predisposto uno specifico servizio di prevenzione e controllo del territorio. Nel corso dell’attività, presso un distributore di carburante situato nel territorio del Comune di Montepaone, i militari hanno individuato e sottoposto a controllo un’autovettura a noleggio condotta da una persona di 42 anni.

La successiva perquisizione personale e veicolare ha consentito di rinvenire due coltelli, una pistola ad aria compressa priva del cosiddetto “tappo rosso”, una mazza da baseball, un grammo di sostanza risultata essere cocaina, nonché ulteriori oggetti la cui provenienza è attualmente oggetto di accertamento.

All’esito delle verifiche svolte, la persona controllata è stata denunciata in stato di libertà all’Autorità giudiziaria in relazione alle ipotesi di reato provvisoriamente configurate con riferimento al materiale e alla sostanza rinvenuti. L’attività si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro, finalizzato alla tutela della sicurezza pubblica e al contrasto dei reati contro il patrimonio.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le ipotesi formulate dovranno, pertanto, trovare conferma nelle successive fasi processuali. Nel rispetto dei diritti della persona sottoposta a indagini e del principio costituzionale della presunzione di innocenza, si precisa che la responsabilità dell’indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza irrevocabile di condanna.